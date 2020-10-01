中美科技戰：華為將接受審查 證明不會威脅安全
2020年10月01日 16:08
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，華為意大利分公司總裁Luigi De Vecchis周三(9月30日)表示，華為準備接受徹底審查，以證明其技術不會對將在5G網絡建設中使用其設備的國家構成任何風險。「我們將打開內部，可以接受解剖，以回應所有政治壓力。」
De Vecchis指出，儘管面臨壓力，但華為無意退出意大利市場，且正考慮在能源等領域推出更多產品。
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