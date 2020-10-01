【零售浩劫】H＆M擬明年全球再關閉250家門市

瑞典快銷時裝零售商H&M公布季度業績時透露，在今年凈關閉50家門店後，到2021年計劃全球再關閉250家門市據點，佔整體店舖約5%。

受新冠肺炎影響，H&M於今年6至8月的第三財季，期內凈利潤由去年同期的38.6億瑞典克朗(下同)，下滑至18.2億元，但好於市場預期。銷售額下降19%，至508.7億元。不過，9月份表現進一步改善，銷售額按年下降5%。

外媒報道，H&M行政總裁Helena Helmersson表示，新冠肺炎疫情令行業陷入數十年來最糟糕的境況。公司於過去4年仍無法有效率地消化不斷累積的庫存，今年再遭疫情衝擊，情況更加惡化。

全球5,000多家H&M門店中，目前仍有166家因疫情影響關閉。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020