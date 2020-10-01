葵涌連錄跌價個案　芊紅居不足兩周賣平3.5%

葵涌屋苑連錄跌價個案，市場消息稱，芊紅居2座中低層C室，實用面積432方呎，以613萬元售出，較銀行估價650萬元低約5.7%，呎價14,190元。相比上月下旬以635萬元易手的1座低層C室同類單位，最新成交不足兩周跌價約3.5%。

至於同區月海灣2座中層A室向海單位，實用面積410方呎，成交價655萬元，呎價15,976元。相比2018年售出的高層同室戶成交價700萬元，雖然是次層數相對為低，但做價明顯下跌45萬元。

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