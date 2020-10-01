惠譽警告中美「新冷戰」恐持續數十年　下一代面對全球鬥爭

外國傳媒報道，評級機構惠譽(Fitch)亞洲風險分析師Darren Tay指出，中美兩國在貿易、科技甚至價值觀針鋒相對，恐怕最終在未來幾十年將陷入新冷戰，下一代人將面臨全球性經濟、軍事、意識形態鬥爭，導致世界大部分地區分裂為「親美集團」和「親中集團」。

他表示，科技已經是中美戰場，如果關係不改善，這個領域可能會出現最大分歧。近幾個月來，美國加強限制華為購買半導體，或是試圖下架WeChat、要求中國企業字節跳動出售TikTok的在美國業務等，儘管美國法院最終暫時阻止該禁令。

他稱，東南亞國家雖然希望能務實、與雙方盡可能保持友好關係，但這種分裂可能會迫使「歸邊」，而中國在亞洲的規模和影響力將難以抗拒，是值得考慮的風險。

他補充，西方普遍的價值觀念如憲政民主、媒體自由，反而在中國是威脅。除了意識形態相左，兩國互相的不信任感也是分裂原因之一，很容易想像彼此的人民不信任對方科技公司如何處理隱私問題。

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