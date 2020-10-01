全球經貿戰：美議員指疫情喚醒了美國　須正視中國問題

外國傳媒報道，由美國民主黨與共和黨分別掌控的兩個國會小組，周三(9月30日)分別發表獨立報告，認為美國應該重新審視與中國各方面的關係，包括投資、貿易、國防及情報能力。其中，眾議院共和黨「中國工作小組」領袖Michael McCaul更稱，疫情已讓美國甦醒，正視與中國的問題。

報道指出，由眾議院共和黨主理的「中國工作小組」於報告指出，他們敦促關鍵產業將供應鏈遷出中國，同時對中國相關投資進行更嚴苛的限制，並稱中國是類似於冷戰時期蘇聯的「世代威脅」。

McCaul說：「幾十年來，美國及其盟友都像在方向盤上睡着了(失職)，但疫情喚醒了美國人民，沉睡的巨人終於甦醒。」

共和黨小組也建議對中國企業投資進行一些限制，包括對特定退休帳戶設限，並呼籲眾議院批准一項參議院已通過的法案，即不符合美國會計準則的在美上市中國企業將被勒令除牌。

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