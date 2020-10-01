新盤動向：傲寓收票96張超購逾九成 50伙明開賣
2020年10月01日 16:43
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其士國際(00025)旗下旺角傲寓將於明日(2日)進行首輪銷售50個單位，該項目網頁公布抽籤結果，共收到96張入票，超額逾90%，買家須於明早10時至10時半報到。
該盤早前公布首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房戶，實用面積262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。
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