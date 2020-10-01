新盤動向：傲寓收票96張超購逾九成　50伙明開賣

該盤早前公布首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房戶，實用面積262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。

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