英歐第九輪貿易談判恐難產　鎊匯跌穿1.29

英國與歐盟展開雙方貿易關係第九輪談判，預計本輪談判在周五完成，惟消息指雙方都未能消除在國家援助問題上的分歧，英鎊兌每美元最新報1.2843，跌0.62%。

本周英鎊受益於美元疲軟與英歐談判良好進展的預期提振，但現在看局勢仍存在不確定性。

據報歐盟希望有一個獨立的英國監管機構來處理國家援助問題，以及一個新的歐盟與英國爭端解決機制，該機制將建立一個新的聯合委員會和一個仲裁小組來進行裁決。如果一方不遵守通過該程序作出的決定，仲裁小組可以處以罰款，另一方可以通過打擊其他地方的雙邊貿易來進行報復。

外媒引述歐盟消息人士稱，「問題在於英國不想走這條路」。英國希望控制其補貼制度，並說國家援助條款通常不列入自由貿易協定。

事實上，英國一項擬議的法律也引發了新危機。英國下議院在周二批准了該部受爭議的《內部市場法案》，但英國首相約翰遜領導的保守黨在上議院不佔多數席位，該法案勢將在上議院受阻，這可能導致英國與歐盟的貿易談判在關鍵時刻陷入混亂。

分析認為，若約翰遜失敗，將使他在與歐盟進行的貿易談判最後階段失去談判籌碼。英國政府預計上議院將修改或刪掉與北愛爾蘭貿易相關的最具爭議的部分，意見指這些部分的內容違反國際法。

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