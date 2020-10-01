東交所為系統故障致歉　擬周五重啟交易

東京證券交易所社長宮原幸一郎舉行記者會表示，為今日(1日)的故障為投資者帶來很大困擾，感到非常抱歉。交易所正為明天常規交易做準備，計劃將於今晚上7點半，按情況通知市場參與者。

東京證券交易所因大規模電腦系統故障，十年來首度因系統錯誤而全日暫停交易。該所發言人表示，系統故障是硬件問題導致，沒有迹象顯示是黑客所為。

東京證券交易所是全球第三大交易所，該交易所2006年1月也曾暫停交易，不過當時是因為日本當局調查Livedoor，大量訂單同時湧入。

使用東京證券交易所系統執行指令的證交所，包括札幌、名古屋、福岡證交所今日也暫停所有股票交易。

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