華爾街投資大佬：目前股市有3大類　邊個最危？

外國傳媒報道，現年77歲的著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman指出，目前有3種股市。

第一種是所謂「五大科技戰市場」，即Facebook、亞馬遜(Amazon)、蘋果公司(Apple Inc.)、Netflix和Alphabet。這些科技巨人受惠於疫情助長的數碼趨勢。

Cooperman說：「這些股票，就某種程度來說，比黃金還要強。現在股價估值趨於飽和，但看看現在的利率，他們其實並不貴。」他表示，此刻最大持股是Alphabet，也持有大量微軟股票、亞馬遜也不少，Facebook持股較小，並後悔太快沽清蘋果公司股票。

不過，他也指出這類股票的問題，即這種市場之前已見過類似升勢，而且通常「失敗率」太高。若是失敗率達20%，「就會大大地抵銷成功率」。他也表示，正因疫情期間受益良多，這些公司若日後被徵收額外的稅，不令人感到意外。

第二種市場是他所謂的「羅賓漢市場」(Robinhood market)，指的是免手續費的股票交易服務，年輕人、散戶投資者趨之若鶩，紛紛買入已破產或財務陷入困境的公司，如租車公司Hertz、柯達(Kodak)等，導致這類問題股股價飆升。

他說：「億萬富豪艾肯(Carl Icahn)不是傻瓜，他是聰明人，理財表現傑出，他以每股72美仙賣出Hertz，為這筆錯誤投資劃上句點。3周後，羅賓漢用戶以5美元接手。」因此，他對這個市場不屑一顧，預言「終將以眼淚收場」。

第三種是「其餘的市場」，而此刻提供「許許多多的價值」，投資者只要做對一件事即可，就是「做好風險管理」。

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