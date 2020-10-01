歐盟大動作防堵中企併購 　新規11日生效

外國媒體報道，歐盟一條新規將在10月11日起生效，以防堵外國政府透過國企及國有資本操縱海外併購交易、以掠奪當地尖端科技的漏洞，分析認為新規是劍指中國。

該新規將會提出外國投資可能對國家安全帶來的後果，據報「中國是(防範)首要目標」。

荷蘭顧問機構Datenna最新研究顯示，過去10年在遍布歐洲的一波波收購潮中，中國政府一直在幕後深度介入。

歐盟官員正憂慮，當地企業會在新冠肺炎造成經濟萎縮之際被賤賣，，10年前歐債危機期間，歐元區國家就發生了這種情況。

Datenna研究發現，中國2010年以來在歐洲的650件投資案中，中國國有或國有控股公司高度或中度介入高達40%交易，包括一些涉及先進技術的併購交易；包括有160件併購交易受到了中國政府的重大影響，另外100件併購交易受到中等程度的影響。

例如飛利浦電子分拆相機和機械人生產數碼設備業務的「Anteryon Optical Solutions」，蘇州晶方半導體子公司2019年以3,200萬歐元收購了Anteryon的73%股份；Datenna分析，此交易的中國買家是由多層相互關聯的股東所控制，終極控制權是掌握在中國國有實體手中。

另外，中國化工集團2015年以79億美元收購意大利輪胎製造商派拉利集團，也被指是明顯是中國國企進行的交易。

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