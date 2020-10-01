會地重推MALIBU等6伙　吸逾130組買家搶購

會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU、MONTARA、GRAND MONTARA，今日(1日)重推早前取消交易的6個單位，吸引逾130組買家到場登記，並於3小時內全數沽清，套現逾5,500萬港元。

當中MALIBU佔3伙，總金額逾2,500萬元，MONTARA及GRAND MONTARA則售出2及1伙，涉及金額分別逾1,800萬及1,100萬元。

此外，同區MARINI及GRAND MARINI亦各售出1伙，成交金額共逾2,100萬元。

隨着The LOHAS康城商場首階段開幕，帶動旗下O’EAST日出康城的銷情。MALIBU、MONTARA及MARINI共售出4,298伙，佔推出4,373伙單位98.3%，套現逾394.17億元。

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