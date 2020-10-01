矛盾升級！歐盟指約翰遜違脫歐協議　將啟動法律程序

在英國下議院通過所謂的「內部市場法案」後，外國媒體報道，歐盟委員會啟動法律程序，指摘英國首相約翰遜違反脫歐協議及國際法。

歐盟委員會主席馮德萊恩在布魯塞爾宣布，委員會已決定向英國政府發送一封正式通知函，並稱「內部市場法案」本質上違反了《脫歐協議》所定下的善意的義務。

分析指出，這封信件是法律程序的第一步，隨後可能在歐洲法院提起訴訟。雖然此舉並不會立即產生影響，卻凸顯出英歐就貿易談判進入關鍵階段之際局勢十分緊張。

英國預計歐盟會發送該信函，歐盟委員會每月會就違反歐盟法律的問題向成員國發送幾十封類似的通知。隨後，雙方將互相致函並進行解釋，一些情況可能會將案件升級到歐盟的法庭。馮德萊恩給英國一個月的回复時間。

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