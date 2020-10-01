全球科技戰：市場估英偉達收購Arm不會成功

外國傳媒報道，美國繪圖晶片大廠英偉達(Nvidia)將以400億美元(約3,120億港元)，收購英國晶片設計大廠Arm，該筆交易引來不少人士批評，現有兩名技術投資者預期，收購不會成功。據悉，英國政府也正在評估。

報道引述最新的「人工智能」報告中，兩名有關的技術行家包括Nathan Benaich和Ian Hogarth，列出了未來12個月對該行業的8項預測，報告預料，英偉達最終不會完成對Arm的收購，如果有人阻撓收購，他們一點都不感到驚訝。

事實上，這宗收購引起股東、政界及行業專家不安，各界擔憂英偉達將摧毀Arm的商業模式。此外，Arm的晶片已用於蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜 、三星和高通，若英偉達成功收購Arm，將佔據過大的支配地位。

目前該收購仍需獲包括美國、英國、中國和歐盟在內的許多國家監管機構的批准。

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