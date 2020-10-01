美聯：9月整體物業註冊量料挑戰6500宗

美聯表示，綜合該行數據及土地註冊處資料，9月截至29日整體物業註冊量共6,156宗(主要反映8月市況)，按月上升約14.2%，終止連跌兩個月的走勢，推算9月全月可挑戰6,500宗。

該行首席分析師劉嘉輝指出，當中二手住宅註冊量同樣連跌兩個月後回升，期內錄約4,100宗，較8月全月3,441宗增加約19.2%。一手住宅登記則有所回落，上月一手私樓註冊量錄796宗，按月減少約26%。

非住宅物業方面，當中純車位及其他類別，上月首29天錄823宗登記，相比8月全月急升約66.3%，相信與月內錄不少新盤車位註冊個案有關。而工商舖註冊量有387宗，亦升約21.7%。

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