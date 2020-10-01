樓價UPDATES：元朗益發大廈減價至375萬易手

經濟環境欠佳，不少業主持貨滿3年即止賺出貨，元朗益發大廈兩房戶，減價後以375萬港元易手，單位3年升值11.9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島10座高層C室，實用面積639方呎，三房套間隔，望海景，業主叫價1,190萬元，其後下調至1,150萬元，最後進一步減至1,110萬元易手，實用呎價17,371元。

●北角馬寶居低層A室，實用面積226方呎，一房間隔，獲區內首置上車客以463萬元承接，實用呎價20,487元。

●柴灣杏花邨28座中層4室，實用面積560方呎，三房間隔，以月租18,800元租出，實用呎租33.6元。屋苑上月共錄約24宗租賃成交個案，平均呎租約36.3元。

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九龍區

●觀塘觀月‧樺峯中層L室，實用面積536方呎，兩房間隔，叫價約1,000萬元，減至938萬元成交，減幅約6.2%，實用呎價17,500元。

●將軍澳嘉悅2座中層J室，實用面積576方呎，兩房連套房間隔，今年1月開始放售，原叫價1,100萬元，減價100萬元或約9%，以1,000萬元易手，實用呎價17,361元。

●長沙灣南昌一號中低層B室，實用面積365方呎，兩房間隔，以每月租金約1.7萬元放租，三星期後吸引區內客洽詢，減租1,500元，以1.55萬元租出，實用呎租42.5元。

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新界區

●荃灣麗城花園9月全月錄14宗，與8月相若，其中麗城花園1期2座低層B室，實用面積470方呎，兩房間隔，叫價648萬元，減價42萬元或6.5%，以606萬元沽出，實用呎價12,894元。

●大圍名城2座高層NC室，實用面積842方呎，三房連套房間隔，原開價1,520萬元，放盤3個月，微減20萬元至1,500萬元沽出，實用呎價17,815元，單位5年升值36%。

●沙田第一城43座高層F室，實用面積284方呎，兩房間隔，以每月租金11,800元租出，實用呎租約41.5元。

●元朗益發大廈高層D室，實用面積252方呎，兩房間隔，原叫價385萬元，減價10萬元或約3%，以375萬元成交，實用呎價14,881元。原業主於2017年7月以335萬元購入單位，持貨3年鬆綁轉售，帳面獲利約40萬元，物業升值約11.9%。

●馬鞍山迎海1座低層G室，實用面積512方呎，兩房間隔，以800萬元成交，實用呎價15,625元。原業主於2014年11月以約595萬元購入上址，現沽出帳面獲利約205萬元，升值約34.5%。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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