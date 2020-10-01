多家銀行重啟裁員！百業之母年內狂炒近7萬人

外國傳媒報道，繼高盛等多家銀行宣布重啟裁員後，有數據顯示，2020年至今，有「百業之母」稱號的全球銀行業裁員數目已達67,844人，距離7萬人大關已不遠。

事實上，來自歐洲、北美、亞洲和非洲等地30多家金融機構均已在裁員行列中，由於仍有許多銀行在未披露情況下進行裁員，市場預期實際裁員總數可能更高。

除高盛外，意大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo SpA)周三(30日)才宣布，和工會達成協議，至少將裁減5,000員工，西班牙薩瓦德爾銀行(Banco de Sabadell SA)的英國分行本周表示將裁減900多個職位。

另外，花旗集團、滙豐、德意志銀行等銀行，均在近月內宣布重啟裁員。其中，總部位於歐洲的銀行佔裁員計劃比重中最高，主要由滙豐所帶動。該行今年2月曾宣布，為彌補歐美地區業績表現不佳，將實施45億美元的成本削減計劃，其中包括裁員3.5萬人。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020