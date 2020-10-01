大圍站新盤推售在即 區內二手市況受壓
2020年10月01日 21:30
東網電視更多新聞短片
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站柏傲莊快將推售，令大圍二手氣氛轉趨觀望，中原吳嘉權表示，區內交投於9月份下旬已開始轉慢，以毗鄰大型屋苑名城為例，上月最終只有15宗成交，較8月份的26宗減少超過四成。
他又指，雖然客人減少，但現時放盤業主未有特別下調叫價，若有實客一般提供約3%至5%議價空間，預期在新盤吸去購買力情況下，10月份大圍二手市況仍會受壓。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！