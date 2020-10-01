散戶難賺錢？研究指其回報跑贏71%共同基金經理

在華爾街專家的口中，散戶投資者被刻畫成非理性、過度活躍及沉溺風險，然而事實上，他們的表現很可能還不及自己指摘的對象。最新發布的一份研究報告發現，作為一個整體，散戶投資獲得了跑贏大市的表現。

加州大學洛杉磯分校安德森管理學院金融學教授Ivo Welch在研究當中，對股票交易平台Robinhood平台2018年年中至2020年8月的所有交易數據進行了分析。他構築了一個虛擬投資組合，根據每一隻股票持有帳戶數量進行加權。

結果顯示，這三年時間當中，該投資組合的表現無論在整體回報，還是根據風險調整後回報的層面上，表現都擊敗了標指。以積極管理的共同基金表現數據來做參照，在最近三年內，這些基金經理有71.9%的表現都不及其相應的基準指標。

無獨有偶，早前另外一份研究報告也通過另外一種不同的方法分析了Robinhood散戶的行為，結論是「Robinhood投資者確實是一直在購買風險較高的股票，但是與此同時，他們的表現也確實一直要略略好過大市。」

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