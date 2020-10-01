【悲情樓市】港樓泡風險全球第四　投資者劈價減磅

香港樓價堪稱全球最難負擔，目前再有大行警告「泡沫風險」，小心「磚頭」有買貴無買錯神話破滅！瑞銀發表最新《2020年全球房地產泡沫指數》顯示，在其調查全球25個城市中，有7個具有樓價泡沫風險，當中德國慕尼黑最危，香港則排第四，為亞洲區最大鑊。雖然該行預期，香港樓價不會出現深度調整，但意味着現階段買樓不宜寄予厚望，收租回報也不會高。

瑞銀在報告列出七個具有泡沫風險的城市，歐洲佔了5個，可謂「泡沫風險」重災區，包括泡沫指數最高的慕尼黑及法蘭克福，以及排名第5至第7名的巴黎、阿姆斯特丹及蘇黎世；多倫多位居第三，冠稱北美；香港排名則自去年的第三降到第四位，仍是亞洲之首。

除了香港、馬德里、三藩市及杜拜樓價有調整外，其餘廿一個城市在過去四季度，經通脹調整後住宅樓價均加快上揚，當中歐洲區樓價升幅最勁，漲逾5%。

對於大部分城市的樓價在「疫」市下升幅仍加速，該行未敢樂觀，因為樓價屬於滯後指標，未能確切反映經濟下滑影響，而今年第二季成交量因疫情中斷而急降，減弱樓價參考價值。再者，疫情期間各地政府提供信貸、減稅等支持措施，降低疫情對樓市的負面影響。

該行直言，目前樓價升勢明顯是「不可持續」，大多數城市的租金已下降，一旦住房補貼等支持措施力度消退及家庭收入進一步受壓，樓市將會出現調整。該行更指，投資者應考慮出售所持有的投資物業，並將資金投資於有更好回報的資產，因為樓價租金比率已創有紀錄高位，意味租金回報率低。

香港作為少數樓價出現跌幅的城市，該行稱，原因是本土經濟自去年中開始轉弱，令住宅樓價升勢中斷，加上政治緊張局勢及失業率攀升，為經濟前景增添挑戰，令目前樓價已自去年高位回落約5%。雖然香港樓價被劃分為「有泡沫危機」類別，惟該行指，作為中國大灣區的金融樞紐，在美上市中資概念股持續回流香港，令香港在市場扮演的角色足以為樓市提供支撐，加上本地住宅買家槓桿率溫和，低息環境下有能力償還債務，強拍個案料維持低水平。該行預計，香港全年住宅樓價將平穩，至明年中或錄得中單位數增長。

資深財經專家林一鳴也相信，本地住宅需求遠大於供應，樓價仍具有支持力，料全年走勢平穩，惟他對租務市場看法悲觀，主因是疫情及暴力示威等事件打擊零售、餐飲及旅遊業，拖累從事相關工作的人無力交租，預計全年住宅租金跌10至15%；他亦不看好商業市道，料商舖租金自高位至少瀉三至五成，寫字樓則至少跌一至兩成。

事實上，據差估署數據顯示，香港今年首8個月私人住宅售價指數漲約0.37%，同期租金指數則顯著回落4.2%，意味「買樓收租」回報不再和味。

【投資者劈價減磅 沽海濱南岸兩伙】

經濟前景未明，進一步削弱業主持貨信心，市場出現不少投資者出貨個案。其中紅磡海濱南岸更有重貨投資者減磅，約一個月連沽兩伙，最新減價70萬元售出三房戶。

消息指出，上述單位為3座中層B室，實用面積593方呎，原叫價1,070萬元，減至1,000萬元成交，呎價16,863元。單位2016年買入價約718萬元，至今升值約282萬元。據了解，原業主為地產界人士，近年積極減持單位，上月中才以948萬元售出屋苑實用面積589方呎單位，現仍有3個低層戶於市場放售，叫價由950萬至1,100萬元。

北角馬寶居亦有投資者出貨，世紀21北山梁淑儀稱，該盤低層A室，實用面積226方呎，成交價463萬元，呎價20,487元。原業主2007年以107萬元購入作投資用途，至今升值逾3.3倍。

市況未如理想，也有業主放盤低價求售。該行嚴智贇表示，同區海峰園高峰閣低層E室，實用面積834方呎，三房間隔，以1,338萬元轉售，呎價16,043元，做價及呎價均為同類型單位近一年新低。

此外，新界區出現止賺及大手劈價個案。利嘉閣黃永全稱，元朗益發大廈高層D室，實用面積252方呎，兩房間隔，原叫價385萬元，減至375萬元成交，呎價14,881元。原業主2017年7月以335萬元入市，持貨滿3年鬆綁轉售，帳面獲利約40萬元或約11.9%。

置安居關伊諾稱，屯門慧豐園2座高層E室，實用面積646方呎，上月開價880萬元連車位放售，放盤一個月大減80萬元，終以800萬元售出，減幅約9.1%，呎價12,384元。

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