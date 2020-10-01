夜市UPDATES：美股升勢收窄　港股外圍高水270點

美國政府避過停擺，新一輪經濟刺激方案也恢復談判，但美股周四(10月1日)早市漲勢大幅收窄，道指目前報27,835點，升54點或0.2%；標指報3,374點，升11點或0.35%；納指報11,269點，升102點或0.92%。

期指夜市因假期休市，於新加坡買賣、俗稱「黑期」的港股場外期指報23,732點，較恒指周三(9月30日)收市高水約270點。

來到2020年第4季的第一個交易日，重磅股波音升2.58%、霍尼韋爾升0.18%、英特爾升0.74%。據報蘋果公司第一批iPhone 12手機將於10月5日送至經銷商，股價升0.73%。

若將7月和8月統計在內，美股第3季表現仍算強勁，標指期內上漲8.5%，為2010年以來最大第3季漲幅，以亞馬遜為首的必需消費品板塊季度增幅近15%。

美國眾議院在周三晚間推遲了對民主黨2.2萬億美元救助計劃的投票，美國財長姆紐欽與眾議院議長佩洛西進行了會談，仍並未就抗疫紓困刺激方案達成協議，有些人認為這仍然可以達成協議。

數據方面，美國上週首次申領失業救濟人數為83.7萬，較此前一周下降3.6萬，預期85萬。持續領取失業救濟人數較前值減少100萬，降至1,180萬。

【21:30】觀望財政刺激方案進展，美股開市早段在科技股領升下續做好，道指升256點，至28,037點；納指升146點，至11,314點；標指升32點，至3,395點。

數據分析軟件公司Palantir周三(9月30日)於紐交所直接掛牌上市，開市價10美元，收市報9.5美元，有指因為摩根士丹利的軟件技術問題，部分早期投資者大部分時間未能放售股份。Palantir股價早段升4.2%至9.9美元。

聯儲局將限制銀行業派息和回購的措施延長至年底，指出疫情導致經濟不明朗，業界有需要保留資本。這對摩根大通等表明有意恢復回購的銀行是壞消息，惟摩通股價早段仍升1.4%至97.66美元；有傳高盛擬裁減400個職位，股價早段升0.8%至202.76美元。

百事公司第3季收入增長5.3%至181億美元，勝預期，反映零食和早餐食品受消費者歡迎。百事股價早段跌0.1%至138.44美元。

Bespoke全球宏觀策略員皮爾克斯表示，標指下一個關鍵是能否收於3,394點以上，相當於收復9月份跌市的近一半失地，此水平亦是之前反彈時的阻力位，若成功，將很可能再闖歷史高峰。

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