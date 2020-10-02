歐股收市個別發展　意法半導體漲逾6%

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報5,879點，升13點或0.23%；德國DAX指數收報12,730點，跌29點或0.23%；法國CAC指數收報4,824點，升20點或0.43%。

意法半導體(STMicroelectronics)及瑞典服飾零售商H＆M股價齊齊升逾6%，因兩家公司公布了好過預期的第三季業績。

德國化工巨頭拜耳(Bayer)宣布進一步削減成本和減損費用，從而下調了業績指引，拜耳股價全日暴跌13%。

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