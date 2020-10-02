紐約期金收漲逾1%　創近兩周新高

美股周五(10月1日)表現反覆，刺激國際金價上揚。紐約12月期金收報每安士1,916.3美元，升20.8美元或1.1%，創近兩周新高。美匯指數報93.75，跌0.14%。

美國白宮官員正積極與國會議員磋商落實下一輪財政刺激方案，大宗商品策略主管Bart Melek表示，如果達成協議，刺激措施將重燃通脹預期，可能會朝聯儲局的目標邁進，其有助支持金價走勢。

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