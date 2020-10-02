傑富瑞：全球恐要到明年第三季才有望恢復

外媒報道，傑富瑞集團(Jefferies Group)行政總裁Rich Handler和主席Brian Friedman表示，預期新冠肺炎疫情危機不會很快結束，可能要到明年第三季，全球才有望真正和更全面地恢復到正常，並指該集團正積極做好準備。

兩人在備忘錄中指，相信未來全球將出現辦公室和會議場所結合，同時兼顧在家工作的某種混合模式，認為這將影響公司的辦公室的規模和佈局。

傑富瑞亦稱，在疫情期間會毫不猶豫地解僱表現不佳的員工

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