【全球攬炒】航空業崩潰 4600萬人恐飯碗不保

外媒報道，一項最新研究顯示，由於疫情持續使航班大減，恐導致全球多達4,600萬人失去工作，反映航空業和旅遊業長期疲弱對全球經濟造成的創傷。

航空運輸行動組織(ATAG)在周三(9月30日)發表報告指，全球依賴航空業的8,800萬個工作職位中，有一半以上的工作可能會消失。其中，航線、機場、民航公司等領域明年初前可能流失480萬個就業機會，較疫情前的水平大幅銳減43%；至於與航空旅行相關的旅遊業中，2,600萬個工作機會可能不保；對航空運輸供應鏈或航空業勞工銷售商品與服務的企業中，約1,500萬個工作面臨風險。

報告估計，航空公司的工作職位可能減少逾3分之1，相當於約130萬人，而航空業帶動的經濟活動，恐怕萎縮52%，相當於全球GDP(國內生產總值)減少1.8萬億美元。

該研究報告指，今次疫情將對「這個產業帶來持續多年的深遠影響」，「過去曾發生過造成載客量減少的衝擊事件，但從未出現全球航空系統幾乎停滯的情況。」

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