紐約期油急挫逾3%　大幅跌穿40美元關

新冠肺炎疫情持續，油市需求前景黯淡，加上石油輸出國組織(OPEC)上月油產增加，觸發投資者看淡國際油價表現。紐約期油收報每桶38.72美元，跌1.5美元或3.73%；布蘭特12月期油收報每桶40.93美元，跌1.37美元或3.23%。

PVM石油分析師Tamas Varga表示，疫情至今尚未受控，全球受感染而死亡的人數已超過100萬，市場對前景感到進一步憂慮。渣打集團發表最新預測，下調了今年全球每日原油需求903萬桶；明年全球每日原油需求預期回升557萬桶，但仍低於2016年的平均水平。

OPEC持續增加油產亦引發市場擔憂。據報道，OPEC在9月份每日油產增加16萬桶，主要由於利比亞和伊朗的石油供應增加。瑞穗能源期貨總監Bob Yawger表示，利比亞油產增加及俄羅斯過度油產的消息本周一直影響原油市場，而有報道指沙特在9月份增產每日50萬桶，可能是油價急挫的重要觸發原因。

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