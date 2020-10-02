美股收市：道指升35點　納指漲逾1%

美國股市周四(1日)做好，道指早段最多曾升259點，尾市升幅收窄並一度轉跌，收報27,816點，升35點或0.13%；標指收報3,380點，升17點或0.53%；納指收報11,326點，升159點或1.42%。

美國眾議院在周三晚間推遲了對民主黨2.2萬億美元救助計劃的投票，美國財長姆紐欽與眾議院議長佩洛西進行了會談，仍並未就抗疫紓困刺激方案達成協議，有些人認為這仍然可以達成協議。

數據方面，美國上週首次申領失業救濟人數為83.7萬，較此前一周下降3.6萬，預期85萬。持續領取失業救濟人數較前值減少100萬，降至1,180萬。

對於後市，Bespoke全球宏觀策略員皮爾克斯表示，標指下一個關鍵是能否收於3,394點以上，相當於收復9月份跌市的近一半失地，此水平亦是之前反彈時的阻力位，若成功，將很可能再闖歷史高峰。

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