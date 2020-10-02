IMF副總裁岡本：疫情引發主權債風險升溫

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)官員警告，新冠肺炎疫情引爆全球主權債危機的風險正在升溫，建議改變國際債務結構，包括提高政府借貸的透明度。

IMF第一副總裁岡本(Geoffrey Okamoto)警告，「不能排除疫情引起的系統性債務危機，這個問題拖得逾久，就會變得愈糟。」

他說，解決日益嚴重的債務弱點將是世界銀行和IMF本月虛擬年會的關鍵主題。隨着今年全球債務水平將逼近歷史最高，以及約有半數低收入國家早在疫情前就已陷入或面臨債務困風險，各國央行已下調利率以供應流動性，而IMF、20國集團(G20)和世界銀行等國際機構也提供了緊急和償債救助。

根據「債務暫緩償還倡議」(Debt Service Suspension Initiative)， G20國家和巴黎俱樂部在今年4月達成協議，在今年年底前免除較貧窮國家償還數十億美元的債務。

世界銀行表示，還希望進一步減少債務以避免更大的衝擊。安哥拉、阿根廷、黎巴嫩和贊比亞等國家，均已經或與民間債權人重新協商債務。

岡本說，IMF建議提高各國債務的透明度，以解決債權人之間的權益和資訊不對稱等問題。

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