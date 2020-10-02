30年來首次！穆迪下調紐約州債信評級

外媒報道，評級機構穆迪表示，下調美國紐約州的一般責任信用評級，從「Aa1」降至Aa2，同時也下調紐約市的評級，評級展望穩定。

穆迪表示，這是該公司自1990年6月以來首次下調紐約州的評級，主要反映了新冠肺炎病毒對該州經濟引擎紐約市和全美最大運輸機構大都會運輸署(MTA)的影響。

穆迪在周四(1日)的新聞稿中表示，雖然紐約市人們響應針對疫情的公共衛生防護，令紐約市的感染率降至大城市中最低之列，但該城市承受持續的經濟後果，可能是全美屬於最嚴重的城市之一。

穆迪建議紐約市、MTA和紐約州進行重大財政調整。此前，紐約州已經表示，如果沒有更多聯邦援助，將不得不削減對城市和學校的80億美元援助。

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