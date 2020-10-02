國際金融協會警告：新興市場面臨龐大資金流出風險

外媒報道，國際金融協會(IIF)表示，由於美國大選引發的不確定性加劇了避險情緒，投資者可能正在退出新興市場。

IIF駐華盛頓的經濟學家Jonathan Fortun指出，該協會的數據表明，新興市場正在醞釀著巨大的「避險」行動，同時留意到9月最後幾周新興市場錄得高頻的資金流出，其規模幾乎與2013年的減碼風暴一樣大。

根據IIF的數據，儘管新興市場債券在9月份錄得129億美元的非居民淨投資組合資金流入，但新興市場股票投資卻流出約108億美元。Fortun指出，債券與股票資金流動之間的分化正在加劇。

此外，市場之間的差異也在增加，數據顯示，歐洲的新興市場資金流入11億美元；拉丁美洲流入16億美元；至於所有其他地區的新興市場都是資金外流。

事實上，資產市場波動、美元轉強、新冠肺炎疫情升溫，以及美國大選等因素，都對對流入開發中國家的資金流入造成壓力。9月份，MSCI新興市場股票指數累計下跌1.8%，為3月以來首次出現月度跌幅。

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