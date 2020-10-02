東京證券交易所恢復正常交易 傳金融廳擬就故障問題予以處罰
2020年10月02日 07:26
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（Getty Images圖片）
東京證券交易所周五(2日)恢復正常交易，並宣布自當地時間早上8時起接受訂單指令將不存在問題。
該交易所周四(1日)因大規模電腦系統故障，十年來首度因系統錯誤而全日暫停交易。該所發言人表示，系統故障是硬件問題導致，沒有迹象顯示是黑客所為。
日本傳媒報道，日本金融廳考慮就系統故障問題處罰東京證交所。
東京證券交易所是全球第三大交易所，該交易所2006年1月也曾暫停交易，不過當時是因為日本當局調查Livedoor，大量訂單同時湧入。
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