亞洲股市：日股漲逾百點　中港韓休市

亞洲主要股市個別發展，日股報升，澳股偏軟。

日本日經225指數漲175點或0.76%，報23,360點。

東京證券交易所周五(2日)恢復正常交易，並宣布自當地時間早上8時起接受訂單指令將不存在問題。該交易所周四(1日)因大規模電腦系統故障，十年來首度因系統錯誤而全日暫停交易。該所發言人表示，系統故障是硬件問題導致，沒有迹象顯示是黑客所為。日本傳媒報道，日本金融廳考慮就系統故障問題處罰東京證交所。

澳洲股市則跌33點或0.57%，見5,839點。

此外，中國、香港及南韓假期，金融市場休市。

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