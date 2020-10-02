伯明翰The Bank現樓項目 售價19萬元英鎊起

英政府較早前修改的居留政策將在2021年1月生效，為持有BNO的300萬港人提供5年有限居留許可，期間可工作或讀書，再以一年時間申請入籍做公民。另外，英政府為刺激樓市，最近亦宣布新措施豁免50萬元英鎊以下物業的印花稅，但只適用於2021年3月31日前收樓的物業。新一期Ray White推介位於伯明翰市中心The Bank Tower 1現樓項目，提供1至2房單位，售價僅由19萬元英鎊起，項目距離Five Ways及伯明翰New Street 火車站10分鐘車程

Ray White聯席董事黃彩月Ria表示，在雙政策效應下，再加上英鎊徘徊10算低水及英國央行基準利率維持0.1 厘等利好因素下，不論自住買家或投資者都希望趕上豁免印花稅「尾班車」，以更低成本置業。

Ria透露，The Bank入場門檻低，最高可承造7成半按揭，入場價僅由港幣50萬起。是次部分單位更連租約，即買即收租，節省放租事宜，非常適合一眾投資買家，加上鄰近大學及商業區，擁龐大而穩定租客源，租金回報穩定，租金回報平均可達5厘。

Ria續稱，項目地理位置優越，除交通十分便利外，更照顧到一眾自住買家的日常生活，更方便家長為子女計劃未來升學出路以及到商業區上班。鄰近兩大核心商業區，距離商業區 Brindleyplace 僅2分鐘步程，企業及銀行如Deutsche Bank（德意志銀行）、Deloitte LLP、Lloyds Bank、RBS、NatWest均進駐此商區。步程7分鐘可至另一核心商業區Arena Central，HSBC總部由倫敦遷移到此區。

另外，約10分鐘車程可達兩所大學包括，University of Birmingham 及 Birmingham City University。逛街也很方便，鄰近3大大型購物中心Grand Central、Bullring & Grand Central及Mailbox，吃喝玩樂一應俱全。

為了將伯明翰升級為國際級城市，市政府在2008公布大型市區重建計劃「The Big City Plan」，斥資達100億英鎊實行大規模重建及優化市中心及周邊地區如Eastside、Westside and Ladywood Southside and Highgate及Jewellery Quarter等，銳意將市中心核心區域面積擴大25%。

整個計劃包括發展新商業金融區，預計創造5萬個就業機會，英國高鐵2號線（HS2）亦正在發展中，預計前往倫敦車程可縮短至52分鐘。 在大型基建、交通網絡及商業空間發展下，將帶動人口及經濟上升，從而更可帶動住屋需求及樓價、租金增長。 市場數據顯示，在過去５年該區樓價升幅約26.2％ ，預計樓價在2023年將再上升15%，未來3年租金更有12.5%升幅。在種種因素影響下，伯明翰樓市未來升值潛力不容忽視，愈趨成熟的城市發展不但令自住買家可享更優質生活外，投資買家亦可受惠於未來樓價及租金上升。

【伯明翰市中心現樓連租約項目The Bank展銷會】

日期：10月3至4日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：AMO，尖沙咀星光行8樓824-825室

【專家剖析伯明翰樓市、租務市場及教你趕上印花稅豁免攻略】

日期：10月3至4日(星期六、日)

時間：下午1時及4時(每日兩場)

如未能出席，歡迎預約一對一諮詢服務