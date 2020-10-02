「納指巨鯨」再現！今次狂掃科技股期權買家是...

日本軟銀集團早前大舉買入期權「豪賭」科技股，被形容為「納指巨鯨」，致使美國科技股大幅波動。外媒報道，期權市場上再次出現押注大型科技股的巨額交易。

消息指出，雖然是次買家身份明，但有關交易與軟銀在今年夏天進行的一系列交易相似。該買家於周四(1日)分兩筆買入將於明年1及3月到期的亞馬遜認購期權，總值7,450萬美元(約5.81億港元)，並於另外兩筆交易中，以近5,200萬美元(約4.05億港元)買入Facebook的認購期權。此外，該買家還購入Netflix價值約2,500萬美元(約1.95億港元)的認購期權，以及約2,840萬美元(約2.21億港元)的Alphabet認購期權。

Susquehanna Financial Group衍生品策略師Chris Murphy認為，該些交易的結構和時機，無疑讓很多投資者猜測納斯達克巨鯨周四又重返市場。

分析指出，該些所謂「納指巨鯨」交易，加上散戶和日內交易者在短期期權中的購買激增，理論上被認為創造了一個看漲的反饋迴路，促成8月份納指的上漲。

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