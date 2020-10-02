【全球攬炒】日本8月失業率創逾3年新高

日本受累於新冠肺炎疫情持續拖累勞動市場和經濟復甦，8月份失業率報3%，創逾3年新高，符合預期，前值為2.9%。

至於勞動力就業參與率報62.1%，7月份為61.8%；就業人數增加11萬人；失業人數增加9萬人。

有效求人倍率(求才求職比)繼續下降，自7月份的1.08倍，降自8月份的1.04倍，意味每100個求職者剩104個工作機會，是2014年以來最低。

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