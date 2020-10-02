新冠肺炎：親信確診　特朗普稱已接受檢測或會隔離

希克斯(右)是特朗普(左)最親密的助手之一。

外媒報道，美國總統特朗普的最親密的助手之一希克斯(Hope Hicks)確診新冠肺炎，但暫無迹象顯示特朗普亦染疫，而特朗普稱自己已經接受檢測，正等待結果，或於當地時間周四(10月1日)晚或周五(10月2日)得知結果，或會隔離。

特朗普稱，希克斯的確確診，認為她是個勤奮的員工，經常戴口罩。另透露第一夫人也已經接受檢測，至於是否需要隔離，目前還不清楚。

31歲的希克斯周二(9月29日)曾與特朗普一起乘坐總統專機空軍一號，往返於俄亥俄州克利夫蘭舉行的總統選舉首場辯論，被人披露她當時未有戴口罩，她亦於周三(9月30日)與特朗普前往他在明尼蘇達州舉行的競選集會。

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