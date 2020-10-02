傲寓開售：多名準買家到場排隊登記及等候揀樓
2020年10月02日 10:39
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中秋節長假有新盤開售，銷售反應不俗。其士國際(00025)旗下旺角傲寓，周五(2日)推出50伙進行首輪銷售，售樓處內、外均現部分準買家到場排隊登記及等候揀樓。
項目網頁顯示，日前截止登記共收96張入票。該盤早前公布首張價單推出50伙，包括23個開放式及27個一房戶，實用面積262至340方呎，扣除最高總折扣9.75%後，折實平均呎價20,934港元，售價由538.8萬至719.3萬元，呎價18,388至23,199元。
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