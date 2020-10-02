全球經貿戰：英國去年發現華為產品關鍵缺陷

英國政府機構表示，情報部門曾迫使華為修復產品中可能令英國網絡面臨安全風險的缺陷。

外電報道，根據華為網絡安全評估中心(HCSEC)監督委員會周四(1日)公布的年度報告，華為的固網寬頻產品中，發現由於代碼質量不佳和運行系統老舊所導致的「關鍵的用戶面漏洞」，更指英國營運商須採取特別行動以緩解風險。

報告提及，華為修復了有關安全問題，沒有發現漏洞遭到利用。但當時的修復工作，引發了新的、不同的「重大問題」，進一步證明華為工程程序的缺陷仍然存在。

報告指出，該事例具有「國家重要性」，發生情況罕見，在英國調查其影響之際，華為方面暫時未同意全面描述有關問題，英國國家網絡安全中心不認為所發現的缺陷是由於中國國家干預所致。

HCSEC由華為與英國政府共同設立，目的是讓英國的國家網絡安全中心評估其硬體和軟件。

HCSEC監督委員會表示，該機構只能對英國網絡中華為設備的安全風險管理提供有限的技術保證，並重申去年報告的結論。

華為發言人則稱，集團是唯一一家面臨如此嚴苛安全監管的供應商，另建議英國以同等嚴格的標準對所有供應商進行評估，以提升每家供應商的安全標準。

此前，英國認為可以管理好將部分華為設備保留在5G網絡所帶來的風險，惟於7月時反口，當時美國將華為列入黑名單，阻止該公司使用美國晶片技術。英國政府早前決定，禁止電訊營運商在5G網路中使用華為設備，目前正檢討華為在供應固網寬頻基設中發揮的作用。

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