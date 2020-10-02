傲寓開售：代理指兩成買家為投資客 料租金回報約3厘
2020年10月02日 11:13
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布少明
其士國際(00025)旗下旺角傲寓於周五(2日)進行首輪銷售50個單位，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行買家兩成為投資客，八成為用家，預計該盤呎租約60港元，回報大約有3厘。他亦稱，項目為上車盤受年輕人歡迎。
另外，他透露，由於9月各新盤推售伙數不大，所以只有約940宗一手成交，較8月的1,060宗回落約一成。由於疫情回穩，預計發展商會以報復式推盤，估計第四季會有約6,000宗成交。
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