租務實錄：翠林花園套三房月租1.5萬元

中原地產分行副分區營業經理鍾宏遠表示，屯門翠林花園D座中層3室錄得租賃成交，實用面積586方呎，三房套房間隔，月租叫價15,500港元，議價以15,000元租出，折合實用呎租約26元。

新租客為區內家庭，屬意上址裝修企理，可即租即住，深知屋苑套三房單位罕有租盤，故即睇即租。

業主則於2007年以約175萬元買入單位，持貨13年，現租出單位，租金回報逾10厘。

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