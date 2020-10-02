傲寓開售：買家斥資1270萬購入兩伙長線投資
2020年10月02日 11:43
東網電視更多新聞短片
陳永傑
其士國際(00025)旗下旺角傲寓周五(2日)推出50伙進行首輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行剛促成一組買家，斥資1,270萬港元購入兩個傲寓單位，作長線投資之用。
此外，他指出，10月有多個新盤開售，料大圍站新盤柏傲莊推售後，將凍結一二手市場。他亦稱，截至周四(1日)今年一手成交量已突破1萬宗，並預料第四季有超過4,000宗成交。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！