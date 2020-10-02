傳高盛近200億元收購通用汽車信用卡業務

外電引述消息報道，高盛集團計劃以約25億美元(約195億港元)，收購美國汽車公司通用汽車的信用卡業務。據悉，通用汽車的信用卡發行商美國第一資本金融公司(Capital One Financial)，與高盛就收購價格達成一致，料將於未來幾周內敲定交易。

報道指出，高盛是擊敗巴克萊等競購對手，贏得上述交易，有關收購將加強高盛的消費銀行業務。事實上，高盛與摩根大通和花旗集團等規模更大的競爭對手不同，高盛於消費銀行領域的份額較小，其總裁David Solomon上任以來，一直積極尋求加強拓展該項業務。

分析指出，上述交易是高盛自去年夥蘋果公司(Apple Inc.)推出信用卡Apple Card後，在信用卡領域的第二單重大合作。

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