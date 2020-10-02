海福花園高層兩房1個月減27萬元沽

世紀21奇豐物業分行區域經理李仕明表示，新近錄得大圍海福花園二手成交，單位為1座高層H室，實用面積409方呎，兩房間隔，單位放盤1個月，當時叫價670萬港元，其後議價27萬元，終以643萬元(自由市場價)沽出，實用面積呎價15,721元。

據了解，原業主於2004年9月以135萬元(已補地價)購入上址，持貨16年至今易手，帳面獲利508萬元，單位期內升值3.8倍。

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