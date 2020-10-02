荃灣荃景圍連環成交　荃威花園兩房售495.5萬元

美聯鍾家豪表示，荃灣荃景圍於中秋節錄得連環成交，包括荃威花園Q座中層2室，實用面積468方呎，兩房間隔，開價510萬港元，減至495.5萬元易手，呎價10,588元。原業主2006年1月買入價約100萬元，現帳面獲利約395.5萬元，升值接近4倍。

另一成交個案為荃灣中心12座低層C室，實用面積377方呎，減價10萬元，以510萬元成交，呎價13,528元。

他指出，中秋假期首日荃景圍睇樓量明顯較9月暢旺，周四(1日)市場單日最少錄得3宗成交。

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