報告：第三季全球App收入按年增32%

流動應用數據分析公司Sensor Tower報告顯示，根據初步估計，今年第三季全球消費者在移動應用程式(App)上的支出，按年增長32%，至293億美元(約2,285億港元)。當中，蘋果公司(Apple Inc.)App Store上的支出為190億美元，按年增長31%。

應用程式安裝量則飆升至365億次，按年增長23.3%，其中來自Apple App Store的應用為82億個。

報告又顯示，雖然中國影音社交應用程式抖音海外版TikTok被部分市場禁止下載，但仍連續兩季蟬聯全球最高收入的非遊戲應用程式。

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