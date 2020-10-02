日商撤離中國申請援助增　報稱政府擬爭取更多預算辦理

新冠肺炎疫情持續肆虐，日本傳媒報道，該國為加強日本境內的產業供應鏈，早前推出提供援助金支援企業新設工廠或引進新設備的措施，當中不乏日本老牌企業聲寶(Sharp)及藥廠鹽野義製藥(Shionogi & Co)等大型企業申請。分析指出，有關措施被視為協助日商從中國撤離的措施。

日本經濟產業省自5月底起開始接受企業申請有關援助，至6月結束的首批共有57宗申請，獲核准的金額約574億日圓。而截至7月22日為止的兩個月期間，向日本經產省申請援助的企業共有1,670家，金額約1.76萬億日圓，是該經產省推出有關業務預算的約11倍。日本政府成立第三者委員會進行審核，預計本月之內宣布申請核准的企業名單。

日本經產省表示，有關這次的援助金制度，沒想到會有那麼多企業申請，當局正考慮在明年度的預算中，爭取更多預算辦理。

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