特朗普確診！外媒指若拜登大勝　這三國投資者要當心

美國總統特朗普確診新冠肺炎，若果這造就民主黨候選人拜登勝選，且民主黨也拿下2院的話，分析指這三個國家的投資者要當心。

外媒對對6個新興亞洲國家的國債市場進行調查，發現南韓、泰國、印尼是最受到美國國債孳息率變動影響的國家，其資本開放、貿易依賴程度較高亦是原因。

大行高盛上周也發出警告，民主黨若橫掃總統、參院、眾院勝利的話，聯邦支出可能大幅增加，使美國10年期國債孳息率在往後1個月內可能飆升30至40個基點。南韓、泰國、印尼國債相較美債變動幅度的比率分別為0.56、0.45、0.81。

值得注意，中國國債是最不敏感的，比率僅0.02。與美債低相關的原因為中國對外貿易佔GDP的比例相對較低，且外國投資人持有比例也較低，但由於中國債市最近被納入富時羅素(FTSE Russell)基準債券指數，海外投資者也不斷提高參與度，這種關聯性可能會改變。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020