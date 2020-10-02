灝景灣本月首錄成交　兩房售849.8萬元低市價

青衣灝景灣錄本月首宗成交，利嘉閣彭錦添表示，屋苑2座低層B室，實用面積519方呎，兩房間隔，由於仍有租客，故不提供睇樓，單位最後以849.8萬港元交吉形式售出，略低於市價，呎價16,374元。

據悉，原業於2011年以約420萬元入市，現轉售帳面獲利約429.8萬元，單位升值超過1倍。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020