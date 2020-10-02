海逸豪園三房劈價250萬元售出

紅磡海逸豪園錄一宗大手劈價成交，香港置業周鍵喬表示，該盤15A座高層A室，實用面積1,125方呎，三房間隔，原開價2,500萬港元，減價250萬元後，以2,250萬元售出，減幅達一成，呎價20,000元。

原業主於2007年10月以833.8萬元買入單位，是次轉售帳面獲利約1,416.2萬元，升值約1.7倍。

上址為海逸豪園10月份首宗成交，屋苑現有約113個買賣放盤，最低叫價約930萬元起。

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