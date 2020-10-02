特朗普確診！分析料美股添變數　勢衝擊資本市場

美國總統大選將進入一個月倒數階段，美國總統特朗普作為候選人之一，臨門確診新冠肺炎，恐慌情緒迅速在華爾街投資者蔓延。前海開源基金首席經濟學家楊德龍直言，特朗普臨近大選的確診消息，為總統大選增添極大變數，治療結果將對大選產生明顯影響，對於資本市場亦會造成一定衝擊。

楊德龍認為，特朗普確診，可反映以其為核心的美國政府疫情防控不力，不排除美國將加強隔離限制措施，以防止疫情蔓延。現時美國經濟已遭受疫情重挫，他相信，美國在救經濟及防疫措施之間將採取進一步平衡，暫料美國疫情將延續至明年，故經濟復甦步伐亦將大受影響。

目前城中焦點可能更關注股市走勢，楊德龍估計，短期美股已增添不明朗因素。一旦美股暴跌，將引發全球資本市場新一輪波動。惟十一長假期後A股行情的影響則相對有限，因初步數據顯示內地經濟穩中有升。

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