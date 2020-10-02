世界變了！歐洲央行將啟動數碼歐元試驗並進行公眾諮詢

全球加速步向「數碼化」世代！外國傳媒報道，歐洲央行將啟動「數碼歐元」試驗，同時就引入數碼貨幣的前景進行公眾諮詢。公眾諮詢將於10月12日開始，同時將進行數碼貨幣試驗。歐洲央行稱，會在2021年中前夕，決定是否啟動數碼歐元項目。

歐洲央行行長拉加德在央行發布有關數碼貨幣利弊研究時說：「歐元屬於全體歐洲人，我們的使命是做好看護人，角色是確保對歐元的信任。這意味着要確保歐元適合數碼時代。我們應該做好在需要之時發行數碼歐元的準備。」

據歐盟知識產權局網站顯示，歐洲央行已經申請了「數碼歐元」一詞的商標，該申請是由歐洲央行的法定代表人Bock Legal於9月22日提交的。發言人也證實了。

事實上，隨着疫情令網上消費盛行，世界各國央行一直嘗試推出「數碼版」貨幣，其想法是安全地適應經濟數碼化。之前一直處於觀望態度的歐洲央行最近也經常強調，必須緊跟全球支付領域的變化，無論是由於技術不斷發展還是保護主義增加，並正在探索「數碼歐元」的好處、風險和操作上的挑戰。有官員表示，有責任在平衡支付創新的風險和收益方面發揮積極作用，以便貨幣繼續為歐洲人提供良好服務。

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